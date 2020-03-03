Kanserin çaresi portakal

Sağlıklı bir yaşamın temelini, sağlıklı beslenme oluşturuyor. Özellikle kadınların 35 yaşından sonra beslenmesine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, bazı besinlerin kadın sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:
FASULYE: Kadınların haftada en az 3-4 kez fasulye yemesi, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltır.
YOĞURT: Bağırsakları ve sindirim sistemini düzenler ve rahatlatır. Kadınlarda vajina enfeksiyonu ve meme kanseri risklerini azaltır.
AZ YAĞLI SÜT VEYA PORTAKAL SUYU: D vitamini yüksek bu besinler, kemik kırılmalarını olumsuz etkiler. Şeker hastalığı, meme, kolon ve yumurtalık kanseri risklerini de azaltır. Bağırsak ve yumurtalık kanserlerine karşı korur.
FASULYE: Kadınların haftada en az 3-4 kez fasulye yemesi, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltır.
YOĞURT: Bağırsakları ve sindirim sistemini düzenler ve rahatlatır. Kadınlarda vajina enfeksiyonu ve meme kanseri risklerini azaltır.
AZ YAĞLI SÜT VEYA PORTAKAL SUYU: D vitamini yüksek bu besinler, kemik kırılmalarını olumsuz etkiler. Şeker hastalığı, meme, kolon ve yumurtalık kanseri risklerini de azaltır. Bağırsak ve yumurtalık kanserlerine karşı korur.
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