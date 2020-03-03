Güzel kokulu lavanta, depresyona iyi gelir. Uyku problemlerini bitirir. Boğaz ağrısını dindirir. Cilt yanığına ve güneş lekelerine iyi gelir. Kas ağrılarını dindirir. İdrar yolu enfeksiyonlarını temizler. Böbrekte taş riskini azaltır.
Böbreklere lavanta
Güzel kokulu lavanta, depresyona iyi gelir. Uyku problemlerini bitirir. Boğaz ağrısını dindirir. Cilt yanığına ve güneş lekelerine iyi gelir. Kas ağrılarını dindirir. İdrar yolu enfeksiyonlarını temizler. Böbrekte taş riskini azaltır.
- Sağlık
- 03.03.2020
- Gazete
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