Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanser riskinin azaldığını gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Küçük, kanserden korunmak için her gün spor yapmayı öneriyor. "Haftada en az 2-3 gün balık tüketmeli. Kırmızı et sınırlandırılmalı. Şekerden uzak durulmalı. Yoğurt gibi doğal probiyotik kaynaklar tüketilmeli. Beslenmede keten tohumu, fındık ile ceviz gibi yağlı tohumlara yer verilmeli" bilgisi veriyor.