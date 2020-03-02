Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanser riskinin azaldığını gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Küçük, kanserden korunmak için her gün spor yapmayı öneriyor. "Haftada en az 2-3 gün balık tüketmeli. Kırmızı et sınırlandırılmalı. Şekerden uzak durulmalı. Yoğurt gibi doğal probiyotik kaynaklar tüketilmeli. Beslenmede keten tohumu, fındık ile ceviz gibi yağlı tohumlara yer verilmeli" bilgisi veriyor.
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