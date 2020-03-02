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Kadın kalbi daha hassas! neden olur?

Kalp damar hastalıkları can alıyor. Tıp dünyasında "" olarak bilinen hastalık, kalp krizine benzer belirtiler veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, sevilen bir kişinin kaybı, kazalar, aile içi kavga ve aldatılma gibi durumların bu hastalığa neden olduğunu söylüyor.

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Kadın kalbi daha hassas

Kalp damar hastalıkları can alıyor. Tıp dünyasında "" olarak bilinen hastalık, kalp krizine benzer belirtiler veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, sevilen bir kişinin kaybı, kazalar, aile içi kavga ve aldatılma gibi durumların bu hastalığa neden olduğunu söylüyor. Kalbi güçlendirmek için şu önerilerde bulunuyor: "Akdeniz tipi taze sebze ve meyve ile Omega 3'ten zengin beyaz et ağırlıklı beslenmeye mutlaka özen gösterin. Aşırı tuz ile trans yağ içeren besinlerden uzak durun."

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