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Vücudunuzdaki lere dikkat! in habercisi...

Vücudunuzdaki masum gibi görünen ler bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler leşme riski taşıyor.

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Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Füsun Bilgin Karahallı, yüz bölgesi ve vücuttaki ler konusunda bilgi veriyor. Büyüyen, düzensizleşen, rengi değişen, kanayan ve kabuklaşan benlere karşı uyarıyor. Alınabilecek önlemleri sıralıyor:

Yaz kış güneşten korunun.
Aynada ayda bir kere özellikle avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.
Benlerde herhangi bir değişiklik gördüğünüzde mutlaka dermatoloji uzmanına başvurun.

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