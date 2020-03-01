Besleyici içeriğiyle şalgam, şifa dağıtıyor. Suyu da, içerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor ile hem serinletiyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Kansızlıkla mücadele eden şalgam suyunun faydaları şöyle sıralanıyor:
Ağızdaki enfeksiyonları önler. Mide ve bağırsak kanserini engeller.
Kemik erimesi ve kireçlenme problemlerini bitirir.
Akciğerleri temizler. Öksürüğü keser.
C vitamini içeriğiyle yaşlanma ve kırışıklığı azaltır.
Egzama ve sedef şikayetlerini azaltır.
Damarları temizler. Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
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