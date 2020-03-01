Besleyici içeriğiyle şalgam, şifa dağıtıyor. Suyu da, içerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor ile hem serinletiyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Kansızlıkla mücadele eden şalgam suyunun faydaları şöyle sıralanıyor:

Ağızdaki enfeksiyonları önler. Mide ve bağırsak kanserini engeller.

Kemik erimesi ve kireçlenme problemlerini bitirir.

Akciğerleri temizler. Öksürüğü keser.

C vitamini içeriğiyle yaşlanma ve kırışıklığı azaltır.

Egzama ve sedef şikayetlerini azaltır.

Damarları temizler. Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.