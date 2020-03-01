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suyu zamanı durdurur! İşte faydaları...

Besleyici içeriğiyle , şifa dağıtıyor. Suyu da, içerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor ile hem serinletiyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Kansızlıkla mücadele eden şöyle sıralanıyor...

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Şalgam suyu zamanı durdurur

Besleyici içeriğiyle şalgam, şifa dağıtıyor. Suyu da, içerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor ile hem serinletiyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Kansızlıkla mücadele eden suyunun faydaları şöyle sıralanıyor:

Ağızdaki enfeksiyonları önler. Mide ve bağırsak kanserini engeller.
Kemik erimesi ve kireçlenme problemlerini bitirir.
Akciğerleri temizler. Öksürüğü keser.
C vitamini içeriğiyle yaşlanma ve kırışıklığı azaltır.
Egzama ve sedef şikayetlerini azaltır.
Damarları temizler. Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

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