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egzama yapar mı?

En sık görülen cilt hastalıklarının başında, egzama geliyor. Cildiye Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı egzamanın yüz, saç derisi, bacaklar, diz arkası ve kalça gibi bölümlerde görüldüğünü söylüyor.

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Stres egzama yapıyor

En sık görülen cilt hastalıklarının başında, egzama geliyor. Cildiye Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı egzamanın yüz, saç derisi, bacaklar, diz arkası ve kalça gibi bölümlerde görüldüğünü söylüyor. Egzamadan korunmak için ellerin ılık suyla yıkanmasını öneriyor. "ten uzak durun. Çok sıcak suyla banyo yapmayın. Bulunduğunuz ortamı havalandırın" diyor.

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