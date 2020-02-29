Romatizma tedavisi ömürlük! Romatizma kalp, böbrek ve akciğerleri tüketiyor...

Kas ve iskelet sistemini tehdit eden romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Her hastalıkta olduğu gibi romatizmada da erken teşhis ve tedavi önem taşıyor. Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak, romatizma hastalığının teşhisi ve tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.
MUAYENE, TAHLİL
Erken tanı, romatizmal hastalıklarda kritik önem taşıyor. Hastalığın neden olacağı sakatlıkları ve iç organ tutuluşlarını önlüyor. Hastanın şikayetleri, öz ve soy geçmişi ile ilgili bulgular, iyi bir muayene doğru tanıda önem taşıyor. Kan ve idrar tetkiklerinin yanı sıra, direk grafi, ultrasonografi, bilgisayar tomografi de gerekebiliyor.
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Romatizma, kronik bir hastalık olduğundan tedavide yalnızca rahatsızlığın kontrolü değil yaşam kalitesinin de artırılması amaçlanıyor. Romatizmal hastalıklar ağrı kesici ilaçlarla değil, hastalığın seyrini ve prognozunu değiştiren, temel etkili ilaçlar ile tedavi ediliyor. Bu ilaçlarla hem ağrının hem de hastalığın kontrol altına alınması hedefleniyor.
KAPLICA İYİ GELMEZ
Romatizma, kronik bir hastalık olduğundan ömür boyu tedavi edilmesi gerekiyor. Hastalar, genellikle romatizma ağrılarını azaltmak için kaplıca veya hamama gidiyor. Ancak iltihaplı eklem romatizmalarına sauna ve kaplıca iyi gelmiyor. Hatta hastalığın aktif olduğu dönemlerde ağrıyı daha da artırabiliyor. Hamam ve kaplıcalar, daha çok kireçlenme durumlarında öneriliyor.
ÇARPINTI VE UNUTKANLIK
Romatizmal hastalıklar, vücudun hayati organlarına da zarar veriyor. Eklemlerin yanı sıra kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemi gibi yaşamsal organlara tutuluyor. Efor ile gelişen nefes darlığı ve/veya kuru öksürük, akciğer tutuluşun ilk semptomları olabiliyor. Göğüs ağrısı ve çarpıntı, kalp tutuluşunun belirtileri arasında yer alıyor. İdrarda renk değişikliği, hipertansiyon ve/veya böbrek yetmezliğine kadar varan, böbrek tutuluşu görülebiliyor. Yine baş ağrısı, unutkanlık, epilepsi veya el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük, sinir sistemini tutuluşun bazı belirtileri olarak biliniyor.
A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI - 2 / PROF. DR. ŞENOL KOBAK
YARIN: BESLENMENİN ÖNEMİ
MUAYENE, TAHLİL
Erken tanı, romatizmal hastalıklarda kritik önem taşıyor. Hastalığın neden olacağı sakatlıkları ve iç organ tutuluşlarını önlüyor. Hastanın şikayetleri, öz ve soy geçmişi ile ilgili bulgular, iyi bir muayene doğru tanıda önem taşıyor. Kan ve idrar tetkiklerinin yanı sıra, direk grafi, ultrasonografi, bilgisayar tomografi de gerekebiliyor.
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Romatizma, kronik bir hastalık olduğundan tedavide yalnızca rahatsızlığın kontrolü değil yaşam kalitesinin de artırılması amaçlanıyor. Romatizmal hastalıklar ağrı kesici ilaçlarla değil, hastalığın seyrini ve prognozunu değiştiren, temel etkili ilaçlar ile tedavi ediliyor. Bu ilaçlarla hem ağrının hem de hastalığın kontrol altına alınması hedefleniyor.
KAPLICA İYİ GELMEZ
Romatizma, kronik bir hastalık olduğundan ömür boyu tedavi edilmesi gerekiyor. Hastalar, genellikle romatizma ağrılarını azaltmak için kaplıca veya hamama gidiyor. Ancak iltihaplı eklem romatizmalarına sauna ve kaplıca iyi gelmiyor. Hatta hastalığın aktif olduğu dönemlerde ağrıyı daha da artırabiliyor. Hamam ve kaplıcalar, daha çok kireçlenme durumlarında öneriliyor.
ÇARPINTI VE UNUTKANLIK
Romatizmal hastalıklar, vücudun hayati organlarına da zarar veriyor. Eklemlerin yanı sıra kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemi gibi yaşamsal organlara tutuluyor. Efor ile gelişen nefes darlığı ve/veya kuru öksürük, akciğer tutuluşun ilk semptomları olabiliyor. Göğüs ağrısı ve çarpıntı, kalp tutuluşunun belirtileri arasında yer alıyor. İdrarda renk değişikliği, hipertansiyon ve/veya böbrek yetmezliğine kadar varan, böbrek tutuluşu görülebiliyor. Yine baş ağrısı, unutkanlık, epilepsi veya el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük, sinir sistemini tutuluşun bazı belirtileri olarak biliniyor.
A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI - 2 / PROF. DR. ŞENOL KOBAK
YARIN: BESLENMENİN ÖNEMİ
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