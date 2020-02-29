Kanseri uyutun

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İnsan hayatının önemli bir parçası olan , sağlığı da koruyor. Kardiyoloji Uzm. Dr. Kemal Kunovac, kalitesiz uykunun kalp krizi riskini yüzde 13 oranında artırdığına dikkat çekiyor.

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İnsan hayatının önemli bir parçası olan , sağlığı da koruyor. Kardiyoloji Uzm. Dr. Kemal Kunovac, kalitesiz uykunun kalp krizi riskini yüzde 13 oranında artırdığına dikkat çekiyor. Hücre yaşlanmasını geciktiren uyku i önleyici rol oynuyor. Dr. Kunovac, sağlıklı bir uyku için şu önerileri sıralıyor: "Her gün aynı saatlerde yatın. Yatmadan önce papatya ve nane gibi rahatlatıcı bitkisel çayları için."

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