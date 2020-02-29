Kanseri uyutun

İnsan hayatının önemli bir parçası olan uyku, sağlığı da koruyor. Kardiyoloji Uzm. Dr. Kemal Kunovac, kalitesiz uykunun kalp krizi riskini yüzde 13 oranında artırdığına dikkat çekiyor. Hücre yaşlanmasını geciktiren uyku kanseri önleyici rol oynuyor. Dr. Kunovac, sağlıklı bir uyku için şu önerileri sıralıyor: "Her gün aynı saatlerde yatın. Yatmadan önce papatya ve nane gibi rahatlatıcı bitkisel çayları için."
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