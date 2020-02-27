Yoğurtla dişler güçlü

Güçlü ve parlak dişlere sahip olmanın yolu, şu besinleri tüketmekten geçiyor:
KEREVİZ: Dişlere ve diş etlerine masaj yapar.
YEŞİL ÇAY: Ağız kokusunu engeller.
YOĞURT: Diş sağlığını korur.
ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.
Güçlü ve parlak dişlere sahip olmanın yolu, şu besinleri tüketmekten geçiyor:
KEREVİZ: Dişlere ve diş etlerine masaj yapar.
YEŞİL ÇAY: Ağız kokusunu engeller.
YOĞURT: Diş sağlığını korur.
ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.
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