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la dişler güçlü

Güçlü ve parlak dişlere sahip olmanın yolu, şu besinleri tüketmekten geçiyor: Kereviz: dişlere ve diş etlerine masaj yapar. : Diş sağlığını korur. İşte detaylar...

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Yoğurtla dişler güçlü

Güçlü ve parlak dişlere sahip olmanın yolu, şu besinleri tüketmekten geçiyor:

KEREVİZ: Dişlere ve diş etlerine masaj yapar.

YEŞİL ÇAY: Ağız kokusunu engeller.

YOĞURT: Diş sağlığını korur.

ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.

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