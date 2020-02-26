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senden korksun! İşte menopoz dönemi beslenme önerileri

dönemi, kadınlarda pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Bunun için sağlıklı beslenmek gerekiyor. , menopozda bol posa içeren besinlerin tok tuttuğunu ve kilo alımını engellediğini söylüyor.

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Menopoz senden korksun

Menopoz dönemi, kadınlarda pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Bunun için sağlıklı beslenmek gerekiyor. , da bol posa içeren besinlerin tok tuttuğunu ve kilo alımını engellediğini söylüyor.


Diyetisyen Mehtap Yakut

Menopozdan sonra görülen kemik erimesinden korunmak için kalsiyum içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini söyleyen Dyt. Yakut, şöyle devam ediyor: "En iyi kaynakları yoğurt, peynir, çökelektir. Düzenli yürüyüş yapmak gerekir."

YARIN: ROMATİZMA

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