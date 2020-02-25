Kabızlık, toplumda sık görülen bir sindirim sıkıntısı olarak biliniyor. Peki bu rahatsızlığı bitirmek için ne yapmak gerekiyor? Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Muzaffer Ertürk, kabızlığın önlenmesi için kuru gıdalar ile bol sıvı tüketilmesini öneriyor. "Hastaların bağırsağını çalıştırıcı gıdalarla incir, kuru kayısı, kepekli ekmek ile beslenmesi gerekir. Bunların yanında bol bol su içmesi, spor yapması özellikle yürüyüş yapması, bağırsak hareketlerini sağlaması için batın için egzersizleri yapması çok faydalı olabilir" diyor.
Kabızlığı bitirecek reçete
Kabızlık, toplumda sık görülen bir sindirim sıkıntısı olarak biliniyor. Peki bu rahatsızlığı bitirmek için ne yapmak gerekiyor? Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Muzaffer Ertürk, kabızlığın önlenmesi için kuru gıdalar ile bol sıvı tüketilmesini öneriyor.
- Sağlık
- 25.02.2020
- Gazete
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