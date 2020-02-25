İltihapları temizleyen sarı kantaron, hücreleri yeniler. Egzama ve varis şikayetlerini bitirir. Gastriti iyileştirir. Kanserli hücreleri küçültür. Adet sancısını dindirir. Ağrı kesicidir.
Egzamaya sarı kantaron
İltihapları temizleyen sarı kantaron, hücreleri yeniler. Egzama ve varis şikayetlerini bitirir. Gastriti iyileştirir. Kanserli hücreleri küçültür. Adet sancısını dindirir. Ağrı kesicidir.
- Sağlık
- 25.02.2020
- Gazete
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