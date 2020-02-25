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İltihapları temizleyen , hücreleri yeniler. ve varis şikayetlerini bitirir. Gastriti iyileştirir. Kanserli hücreleri küçültür. Adet sancısını dindirir. kesicidir.

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Egzamaya sarı kantaron
İltihapları temizleyen sarı kantaron, hücreleri yeniler. ve varis şikayetlerini bitirir. Gastriti iyileştirir. Kanserli hücreleri küçültür. Adet sancısını dindirir. kesicidir.

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