Vücudun yeterli besin alamaması pek çok hastalığa yol açıyor. Bunların başında, Alzheimer geliyor. Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenme önem taşıyor.

Diyetisyen Mehtap Yakut, unutkanlığa iyi gelen besinleri sıralıyor:

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Magnezyum, demir ve çinko içerir. Alzheimer ve depresyona karşı korur. Günde bir avuç kadar tüketmek yeterlidir. Fazlası kilo aldırır.

BALIK: İçerisindeki Omega-3, unutkanlığa ve beyne iyi gelir. Özellikle somon, sardalya, ton balığı tüketmek gerekir.

DOMATES: Antioksidan açısından zengindir. Hafızayı korur.

ISPANAK: İçerisindeki demir beynin çalışma şeklini düzenler. Göz hastalıklarına iyi gelir.

TARÇIN: Ağızları tatlandıran tarçın, kan şekerini dengeler. Konsantrasyonu artırır. Zihni güçlendirir. Hafızayı destekler.

YARIN: MENOPOZDA BESLENME