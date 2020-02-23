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Horlamak şişmanlatır

Uyku; hafıza yapılanması, kalp ritim ve tansiyon düzenlenmesini sağlıyor. Sağlıklı bir uyku sırasında mutluluk hormonu melatonin salgılanıyor. Prof. Dr. , horlamanın fazla kiloya neden olduğunu söylüyor. "Yeterince ve zamanlı uyunduğunda egzersiz yapılmış gibi kalori atılımı sağlanmış olur" diyor.

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Horlamak şişmanlatır
Uyku; hafıza yapılanması, kalp ritim ve tansiyon düzenlenmesini sağlıyor. Sağlıklı bir uyku sırasında mutluluk hormonu melatonin salgılanıyor. Prof. Dr. , horlamanın fazla kiloya neden olduğunu söylüyor. "Yeterince ve zamanlı uyunduğunda egzersiz yapılmış gibi kalori atılımı sağlanmış olur" diyor.

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