Uyku; hafıza yapılanması, kalp ritim ve tansiyon düzenlenmesini sağlıyor. Sağlıklı bir uyku sırasında mutluluk hormonu melatonin salgılanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, horlamanın fazla kiloya neden olduğunu söylüyor. "Yeterince ve zamanlı uyunduğunda egzersiz yapılmış gibi kalori atılımı sağlanmış olur" diyor.
Horlamak şişmanlatır
Uyku; hafıza yapılanması, kalp ritim ve tansiyon düzenlenmesini sağlıyor. Sağlıklı bir uyku sırasında mutluluk hormonu melatonin salgılanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, horlamanın fazla kiloya neden olduğunu söylüyor. "Yeterince ve zamanlı uyunduğunda egzersiz yapılmış gibi kalori atılımı sağlanmış olur" diyor.
- Sağlık
- 23.02.2020
- Gazete
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