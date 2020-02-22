SAĞLIKLI bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Dr.Fevzi Özgönül, hastalıklara savaş açan besinleri ve faydalarını sıralıyor:
ISPANAK: Demir deposudur. A, B, C, E vitaminlerinden zengindir. Vücut direncini artırır. Kemik ve dişleri güçlendirir. Diş çürümesini önler.
FASULYE: Haftada iki defa tüketmek, sindirimi düzenler. Kötü kolesterolü düşürür.
BİBERİYE: Bağışıklık sistemini destekler. Mide ülseri, hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir. Yağı, migren, kas ve eklem ağrılarını hafifletir.
SARIMSAK: Tansiyon ve kolesterolü dengeler. Kan sulandırıcıdır. Bağışıklığı güçlendirir.
HAVUÇ: Unutkanlığı önler. Bunama, Alzheimer, kalp krizi, baş ağrısı, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılır
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