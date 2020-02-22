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Gün boyu maruz kaldığımız toksinler yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon gibi sıkıntılara yol açıyor. Beslenme ve , teflon, granit, alüminyum kapların toksin ürettiğini söylüyor.

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Gün boyu maruz kaldığımız toksinler yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon gibi sıkıntılara yol açıyor. Beslenme ve , teflon, granit, alüminyum kapların toksin ürettiğini söylüyor. "Güde 2.5 litre su için. Pancar, turp, kırmızı havuç gibi sebzeler; yaban mersini, böğürtlen ve vişne gibi kırmızı orman meyveleri tüketin" diyor.

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