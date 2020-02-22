Gün boyu maruz kaldığımız toksinler yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon gibi sıkıntılara yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Tamcı, teflon, granit, alüminyum kapların toksin ürettiğini söylüyor. "Güde 2.5 litre su için. Pancar, turp, kırmızı havuç gibi sebzeler; yaban mersini, böğürtlen ve vişne gibi kırmızı orman meyveleri tüketin" diyor.
Pancarla temizlenin
Gün boyu maruz kaldığımız toksinler yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon gibi sıkıntılara yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Tamcı, teflon, granit, alüminyum kapların toksin ürettiğini söylüyor.
- Sağlık
- 22.02.2020
- Gazete
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