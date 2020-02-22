Kış aylarında artan öksürük, yaşam kalitesini düşürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydanur Mihmanlı, 8 haftayı geçen öksürüğün ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. "Öksürük aslında akciğerlere gelen zararlı partiküllerin aşırı sekresyonların dışarı atılmasına yarayan bir savunma mekanizmasıdır" diyor. Evde yapılacak bitki çaylarının öksürüğü hafifletmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Özellikle ekinezya ve ıhlamur çaylarının tüketilmesini öneriyor. Bol bol C vitamini takviyesi alınmasını sözlerine ekliyor.
İşte öksürüğün doğal reçetesi
Kış aylarında artan öksürük, yaşam kalitesini düşürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydanur Mihmanlı, 8 haftayı geçen öksürüğün ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor.
- Sağlık
- 22.02.2020
- Gazete
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