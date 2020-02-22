Bugünkü
Takvim

İşte öksürüğün doğal reçetesi

Kış aylarında artan , yaşam kalitesini düşürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. , 8 haftayı geçen öksürüğün ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor.

ABONE OL
Öksürüğün doğal reçetesi
Kış aylarında artan , yaşam kalitesini düşürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. , 8 haftayı geçen öksürüğün ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. "Öksürük aslında akciğerlere gelen zararlı partiküllerin aşırı sekresyonların dışarı atılmasına yarayan bir savunma mekanizmasıdır" diyor. Evde yapılacak bitki çaylarının öksürüğü hafifletmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Özellikle ekinezya ve ıhlamur çaylarının tüketilmesini öneriyor. Bol bol C vitamini takviyesi alınmasını sözlerine ekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık İşte öksürüğün doğal reçetesi
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri