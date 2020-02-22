Harvard Tıp Okulu'ndan Genetik Profesörü David Sinclair, uzun yaşamın sırrını açıkladı. "Yaşam süresini artırmak için yapılacak en önemli şey daha az yemek yemektir. Günde üç öğün yemek yemeyin" dedi. Aralıklı oruç yöntemini öneren ünlü profesör, düzenli uyumayı ve asla et tüketmemeyi sözlerine ekledi.
Harvard'lı profesör uzun yaşamın sırrını açıkladı! Az ye uzun yaşa
Harvard Tıp Okulu'ndan Genetik Profesörü David Sinclair, uzun yaşamın sırrını açıkladı. "Yaşam süresini artırmak için yapılacak en önemli şey daha az yemek yemektir.
- Sağlık
- 22.02.2020
- Gazete
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