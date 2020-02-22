Bugünkü
Takvim

Harvard'lı profesör uzun yaşamın sırrını açıkladı! Az ye uzun yaşa

'ndan , uzun yaşamın sırrını açıkladı. "Yaşam süresini artırmak için yapılacak en önemli şey daha az yemek yemektir.

ABONE OL
Az ye uzun yaşa
Harvard Tıp Okulu'ndan , uzun yaşamın sırrını açıkladı. "Yaşam süresini artırmak için yapılacak en önemli şey daha az yemek yemektir. Günde üç öğün yemek yemeyin" dedi. Aralıklı oruç yöntemini öneren ünlü profesör, düzenli uyumayı ve asla et tüketmemeyi sözlerine ekledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Harvard'lı profesör uzun yaşamın sırrını açıkladı! Az ye uzun yaşa
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri