Hayat kaynağı olan kanın azalmasıyla ortaya çıkan kansızlık ve ona bağlı demir eksikliği yaşam kalitesini azaltıyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "Aldığımız demirin yararlı olabilmesi için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeliyiz. Özellikle C vitamini içeren portakal, ananas ve greyfurt suyu gibi meyve sularının yüksek miktarda protein ve demir içeren bir öğünle birlikte tüketilmesi demir emilimini artırır" diyor.
Portakal suyu kan yapar
Hayat kaynağı olan kanın azalmasıyla ortaya çıkan kansızlık ve ona bağlı demir eksikliği yaşam kalitesini azaltıyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "Aldığımız demirin yararlı olabilmesi için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeliyiz.
- Sağlık
- 20.02.2020
- Gazete
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