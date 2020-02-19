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Yanlış fırça dişleri döker

Diş eti kenarının dişi ve kök yüzeyini açığa çıkartacak şekilde, geriye doğru çekilmesine 'diş eti çekilmesi' deniyor. Dt. Özge Sönmez, yanlış diş fırçalama tekniği, sert diş fırçası kullanma ve çok sık diş fırçalamanın, diş etlerine zarar verdiğini söylüyor. Diş eti çekilmesi tedavi edilmediğinde, diş kaybına neden olabiliyor. "Diş eti çekilmesinin ileri olduğu durumlarda ise, cerrahi yöntemlere başvurulur" diyor.

Yanlış fırça dişleri döker
Diş eti kenarının dişi ve kök yüzeyini açığa çıkartacak şekilde, geriye doğru çekilmesine 'diş eti çekilmesi' deniyor. Dt. Özge Sönmez, yanlış diş fırçalama tekniği, sert diş fırçası kullanma ve çok sık diş fırçalamanın, diş etlerine zarar verdiğini söylüyor. Diş eti çekilmesi tedavi edilmediğinde, diş kaybına neden olabiliyor. "Diş eti çekilmesinin ileri olduğu durumlarda ise, cerrahi yöntemlere başvurulur" diyor.

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