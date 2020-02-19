Sohbetleri tatlandıran çay, sağlığı da koruyor. Diyetisyen Nursena Altunsu, kışın vazgeçilmezi olan bitki çaylarının faydalarına değiniyor. "Siyah, yeşil ve beyaz çay obezite oluşumunu önler. Kanserli hücrelerin çoğalmasını engeller. Kan şekerini dengeleyen yeşil çay diyabet, kolesterol ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır" diyor. İhlamur, yasemin ve melisa gibi bitkilerin çaylarının faydalarına değinin Dyt. Altunsu, şöyle devam ediyor: "Melisa ve papatya çaylarının stresi alır. Sağlık sorunu olmayanların günde 2-5 kupa bitki çayı tüketimi, yorgunluğu azaltmaktadır."