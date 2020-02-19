Kanser ‘ses’ verir Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, tiroit kanseriyle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Tiroit bezinin beyni, kalbi, kasları ve diğer organların gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, tiroit kanseriyle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Tiroit bezinin beyni, kalbi, kasları ve diğer organların gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olduğunu söylüyor. "Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boğazda şişlik, tiroit kanserinin ilk belirtileridir" diyor. Kadınların daha fazla risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Koyuncu, hastalığın tedavi yöntemlerine de değiniyor. Şu bilgileri veriyor: "Tiroit kanserini tedavi etmek için tiroidin tamamını veya çoğunu çıkarmak gerekir. Ameliyat tan sonra halk arasında atom tedavisi denilen radyokatif iyot tedavisi yapılmaktadır." TÜM MANŞETLER