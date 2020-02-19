Dar kıyafetler kısırlık nedeni Dar kıyafetler kısırlık nedeni... Kısırlık, çiftleri mutsuz ediyor. Uzmanlar, fazla kilo, D vitamini eksikliği ve dar pantolon giymenin sperm kalitesini düşürdüğünü söylüy

Her çift, çocuk sahibi olmanın hayalini kuruyor. Ülkemizde her 100 çiftten 15'i kısırlık sorunu yaşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alagöl, son 50 yılda sperm sayısının yüzde 50 oranında azaldığını söylüyor. Sperm sayısını ve kalitesini düşüren etkenleri anlatıyor.



Sigara: İçerisindeki karbonmonoksit gibi zararlı maddeler testise ulaşan oksijen miktarını azaltır. Sperm yapımını olumsuz etkiler.



Fazla kilo: Göbek çevresindeki yağlanma, testis ısısını artırır. Östrojen miktarında artışa neden olur. Tüm bu faktörler sperm kalitesini düşürür.



Dar kıyafetler: Sıcaklık, sperm yapımını olumsuz etkiler. Saunanın sık kullanılması, uzun süreli oturmak, araba kullanmak, sıkı ve dar kıyafetler giymek skrotal ısıyı arttırarak sperm yapımını durdurur. Kısırlığa neden olur.



Egzersizi abartmak: Aslında egzersiz, sperm kalitesini artırır. Ancak aşırıya kaçıldığında, erkeğin doğal üreme kapasitesini azaltır. Uzun süreli egzersizler ve kas yapımı için kullanılan bazı ilaçlar hormon dengesini bozar.



D vitamini eksikliği: Hem kadın hem de erkeklerde üreme hücrelerinin sağlığı için önemlidir. Araştırmalara göre erkeklerde D vitamini eksikliği sperm sayısını düşürür.



Stres: Psikolojik stres sperm yoğunluğunu, hareketliliğini ve oranını azaltır. Kısırlığa yol açar.