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Büyük göbek karaciğeri üzer

Karaciğer yağlanması, toplumsal bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, bunun temelinde obezite ve şeker hastalığının bulunduğunu söylüyor.

Büyük göbek karaciğeri üzer
Karaciğer yağlanması, toplumsal bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, bunun temelinde obezite ve şeker hastalığının bulunduğunu söylüyor. Tedavi edilmeyen bu durumun siroza yol açtığını belirtiyor. Sporun önemine dikkat çekiyor. "Obeziteye bağlı karaciğer yağlanmasında mutlaka zayıflamak lazım. İyi bir spor karaciğer yağlanmasını azaltır ve hastaların siroza kadar gitmesini önler. Obezite ve şekerden korunursak sağlıklı bir karaciğere kavuşuruz" diyor.

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