Böbrek taşına 1 bardak süt

yaygın görülen hastalıklardan böbrek taşı, neden olduğu şiddetli ağrıyla biliniyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kabay, böbrek taşı riskini azaltacak önerileri sıralıyor:Her gün 2.5-3 litre arası sıvı tüketin.Su veya süt gibi nötr pH'lı içecekleri tercih edin.Yumurta, mercimek, soyulmuş elma, üzüm, karnabahar, kabak yiyin.Hayvansal proteinler yerine avokado, karnabahar ve bezelyede bulunan sebze proteini tercih edin.