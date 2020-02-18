Tansiyon baş döndürüyor

Baş dönmesi veya vertigo, iç kulak kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, vertigo hastalığı ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor. Baş dönmesi, göz kararması, baygınlık hissi ve dengesizlik şeklinde ortaya çıkan hastalığa bulantı kusma ve soğuk terleme eşlik edebiliyor. Vertigo, düzenli bir yaşam tarzıyla tedavi edilebiliyor.
- Sağlık
- 18.02.2020
- Gazete
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