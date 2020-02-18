Pasta börek siroz demek

Vücudun filtresi olarak görev yapan karaciğer sağlığının korunmasında, doğru beslenme alışkanlıkları etkiliyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Başıbüyük, şekerin sağlık açısından ismi kadar 'tatlı' olmadığını belirtiyor. "Çok fazla rafine edilmiş şeker ve yüksek fruktoz içeren mısır şurubu, karaciğer yağlanmasına neden olur. Bu nedenle meyveli soda, hamur işleri ve şeker gibi işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın" uyarısında bulunuyor. Tedavi edilmeyen karaciğer yağlanmasının, siroza neden olabileceğini söylüyor.