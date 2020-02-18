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Ekmek arası tehlike

Trans yağ, zehir saçıyor! Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, bu yağların kalp hastalığı, obezite, diyabet ve kanser gibi birçok hastalığı artırdığını söylüyor. "Döner ve kebapta bile trans yağ asitleri yüksektir" diyor. Ev yemeği yenmesini öneriyor.

Ekmek arası tehlike
Trans yağ, zehir saçıyor! Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, bu yağların kalp hastalığı, obezite, diyabet ve kanser gibi birçok hastalığı artırdığını söylüyor. "Döner ve kebapta bile trans yağ asitleri yüksektir" diyor. Ev yemeği yenmesini öneriyor.

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