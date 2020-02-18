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Çarpıntının şakası yok

Kardıyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, çarpıntının ciddi bir kalp hastalığı belirtisi olabileceğini söylüyor. "Kalp çarpıntısıyla birlikte; tansiyon düşüklüğü ve ciddi solunum sıkıntısı yaşanıyorsa, bu durumun araştırılması gerekir. Çünkü kalp ritminin yüksek hızda devam etmesi, kalbin kasılma fonksiyonunda ciddi sorunlara ve hatta kalp yetersizliğine dahi neden olabilmektedir" diyor. Tedavisi için şikayetin temelinde yatan hastalığın bulunmasını öneriyor.

Çarpıntının şakası yok
Kardıyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, çarpıntının ciddi bir kalp hastalığı belirtisi olabileceğini söylüyor. "Kalp çarpıntısıyla birlikte; tansiyon düşüklüğü ve ciddi solunum sıkıntısı yaşanıyorsa, bu durumun araştırılması gerekir. Çünkü kalp ritminin yüksek hızda devam etmesi, kalbin kasılma fonksiyonunda ciddi sorunlara ve hatta kalp yetersizliğine dahi neden olabilmektedir" diyor. Tedavisi için şikayetin temelinde yatan hastalığın bulunmasını öneriyor.

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