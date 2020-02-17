Migren ağrısı sofrada başlar

Neden olduğu dayanılmaz baş ağrısıyla bilinen migren, hayatı kabusa çeviriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayça Gül Sun, migrende beslenme alışkanlıklarının etkisine değiniyor. Her gün kahvaltı yapmayı ve öğün atlamamayı öneren Dr. Ayça Gül Sun "Kahve, çikolata, hazır çorbalar, bazı kurutulmuş meyveler, incir, hurma, ahududu, papaya, çarkıfelek meyvesi, avokado baş ağrısını tetikler" diyor.
- Sağlık
- 17.02.2020
- Gazete
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