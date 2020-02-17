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Migren sı sofrada başlar!

Neden olduğu dayanılmaz baş sıyla bilinen migren, hayatı kabusa çeviriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. , migrende beslenme alışkanlıklarının etkisine değiniyor.

Migren ağrısı sofrada başlar
Neden olduğu dayanılmaz baş sıyla bilinen migren, hayatı kabusa çeviriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. , migrende beslenme alışkanlıklarının etkisine değiniyor. Her gün kahvaltı yapmayı ve öğün atlamamayı öneren Dr. Ayça Gül Sun "Kahve, çikolata, hazır çorbalar, bazı kurutulmuş meyveler, incir, hurma, ahududu, papaya, çarkıfelek meyvesi, avokado baş ağrısını tetikler" diyor.

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