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Astıma tarhana

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti tarhana bağışıklığı güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Kanserden korur. Astım şikayetlerini azaltır.

Astıma tarhana
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti tarhana bağışıklığı güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Kanserden korur. Astım şikayetlerini azaltır.

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