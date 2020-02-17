Astıma tarhana

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti tarhana bağışıklığı güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Damar tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Kanserden korur. Astım şikayetlerini azaltır.
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti tarhana bağışıklığı güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Damar tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Kanserden korur. Astımşikayetleriniazaltır.
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