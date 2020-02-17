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Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden , vücudu iltihaplardan temizler. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir. Şişkinliği alır. dir. Alzheimer'ı önler.

Ağrı kesici zerdeçal
Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden , vücudu iltihaplardan temizler. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir. Şişkinliği alır. dir. Alzheimer'ı önler.

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