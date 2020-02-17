Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden zerdeçal, vücudu iltihaplardan temizler. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir. Şişkinliği alır. Ağrı kesicidir. Alzheimer'ı önler. Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden zerdeçal, vücudu iltihaplardan temizler. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir. Şişkinliği alır. Ağrı kesicidir. Alzheimer'ı önler.
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