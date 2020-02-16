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Uykusuzluğun yapıyor!

Vücudun dinlenmesini sağlayan gece uykusu, hastalıklara karşı da koruyor. Araştırmalar, haftada üç günlük uykusuzluğun 'dan e pek çok hastalığa yatkınlığı artırdığını gösteriyor.

Mışıl mışıl alzheimer

Vücudun dinlenmesini sağlayan gece uykusu, hastalıklara karşı da koruyor. Araştırmalar, haftada üç günlük uykusuzluğun Alzheimer'dan e pek çok hastalığa yatkınlığı artırdığını gösteriyor. Dr. Sinan Akkurt, uyku bozukluklarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. Kaliteli bir uyku için akşam 5'ten sonra çay ve kahve içilmemesini öneriyor. "Akşamları bir fincan melisa ya da papatya çayı için. Bir pamuğa birkaç damla lavanta yağı damlatarak başucunuza koyabilirsiniz. Her gün aynı saatte kalkın" diyor.

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