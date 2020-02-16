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göbekte! İşte kısırlığı bitirecek öneriler

Eskiler, 'Bir dirhem et, bin ayıp örter' diyor ancak fazla başımıza dert açıyor! Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirtiyor. Kısırlığı bitirecek önerileri sıralıyor...

Kısırlık göbekte

Eskiler, 'Bir dirhem et, bin ayıp örter' diyor ancak fazla başımıza dert açıyor! Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirtiyor. Kısırlığı bitirecek önerileri sıralıyor:
Akdeniz tarzı beslenin. Daha az kırmızı et, daha çok sebze ve meyve tüketin.
Nar, böğürtlen, çilek, karadut gibi antioksidan içeren meyveler yiyin.
Zerdeçal, kimyon, zencefil, keklik otu gibi baharatları çok sevin.

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