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Romantik börülce

İçerdiği faydalı vitaminler ile börülce şifa dağıtıyor. Afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Romantik börülce
İçerdiği faydalı vitaminler ile börülce şifa dağıtıyor. Afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Tansiyonu dengeler.

● Kansızlığa iyi gelir.

Kalp hastalığına karşı korur.

● Cildi besler ve gençleştirir.

Kanseri önler.

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