Romantik börülce

İçerdiği faydalı vitaminler ile börülce şifa dağıtıyor. Afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Tansiyonu dengeler.
● Kansızlığa iyi gelir.
● Kalp hastalığına karşı korur.
● Cildi besler ve gençleştirir.
● Kanseri önler.
● Tansiyonu dengeler.
● Kansızlığa iyi gelir.
● Kalp hastalığına karşı korur.
● Cildi besler ve gençleştirir.
● Kanseri önler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.