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Kemiklere keçiboynuzu

Yüksek lif deposu keçiboynuzu, kolesterolü düşürür. Kansere karşı koruma sağlar. Kabızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Mide dostu olan bu besin göz sağlığını korur.

Kemiklere keçiboynuzu
Yüksek lif deposu keçiboynuzu, kolesterolü düşürür. Kansere karşı koruma sağlar. Kabızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Mide dostu olan bu besin göz sağlığını korur.

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