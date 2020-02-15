Kemiklere keçiboynuzu

Yüksek lif deposu keçiboynuzu, kolesterolü düşürür. Kansere karşı koruma sağlar. Kabızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Mide dostu olan bu besin göz sağlığını korur. Yüksek lif deposu keçiboynuzu, kolesterolü düşürür. Kansere karşı koruma sağlar. Kabızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Mide dostu olan bu besin göz sağlığını korur.
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