Hamilelikte grip anne ve bebek sağlığını tehdit ediyor! Grip ve soğuk algınlığı hamilelik döneminde anne ve bebek sağlığını tehdit ediyor. Korunmak için portakal, greyfurt, limonlu çay, zencefil, ekinezya ve kuşburnu tüketilmesi öneriliyor.

Kış aylarının davetsiz misafiri grip ve soğuk algınlığı yataklara düşürüyor. Boğaz ve baş ağrısı ile başlayan, yüksek ateş ve halsizliğe neden olan grip, gebelik döneminde anne karnındaki bebeği de olumsuz etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr.



ZATÜRREYE DÖNÜŞÜR

Yorgan döşek yatıran grip, gebelik ve lohusalık döneminde daha ağır seyrediyor. Enfeksiyon, alt solunum yollarını yani akciğerleri tutarak halk arasında zatürreye bile dönüşebiliyor. Anne adaylarının, gribe neden olan influenza virüsüyle gebeliğin ilk 3 ayında karşılaşması bebeği olumsuz yönde etkiliyor.







AŞI YAPTIRILABİLİR...

Grip teşhisi konulan anne adaylarının gebeliğin ilk 3 ayında ateş düşürücü kullanması riskleri azaltıyor. Gebelik boyunca grip aşısı yaptırılması hastalıklara karşı koruma sağlıyor.





TAVUK ÇORBASI İÇİN

Op. Dr. Cemal Ünlü, hamilelere gripten korunmak için şu önerilerde bulunuyor:

● Hasta kişilerde yakın temastan kaçınılmalı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı.

● Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı.

● Gebelikte tavuk çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, kekik çayı, bal, soğan ve sarımsak tüketilmeli.

● Gebeler, doğru beslenmeli. Uykusuz kalmamalı ve bol su içmeli.



OP. DR. CEMAL ÜNLÜ - ANNELİK SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ



BİTTİ











aylarının davetsiz misafiri grip ve soğuk algınlığı yataklara düşürüyor. Boğaz ve baş ağrısı ile başlayan, yüksek ateş ve halsizliğe neden olan grip, gebelik döneminde anne karnındaki bebeği de olumsuz etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Cemal Ünlü , önemli bilgiler paylaşıyor.Yorgan döşek yatıran grip, gebelik ve lohusalık döneminde daha ağır seyrediyor. Enfeksiyon, alt solunum yollarını yani akciğerleri tutarak halk arasında zatürreye bile dönüşebiliyor. Anne adaylarının, gribe neden olangebeliğinbebeği olumsuz yönde etkiliyor.Grip teşhisi konulan anne adaylarının gebeliğin ilk 3 ayında ateş düşürücü kullanması riskleri azaltıyor. Gebelik boyunca grip aşısı yaptırılması hastalıklara karşı koruma sağlıyor.● Hasta kişilerde yakıntemastan kaçınılmalı. Kalabalıkortamlardan uzak durulmalı.● Eller sık sık su vesabunla yıkanmalı.● Gebelikte tavukçorbası, portakal,greyfurt, mandalina,limonlu çay, zencefil,ekinezya,kuşburnu, kekikçayı, bal, soğanve sarımsaktüketilmeli.● Gebeler,doğru beslenmeli.Uykusuzkalmamalıve bolsu içmeli. TÜM MANŞETLER