Aklın yolu zeytinyağı İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Bunların başında, Alzheimer geliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Hamit Toprak doğru beslenme ile nörolojik hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu söylüyor.

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Bunların başında, Alzheimer geliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Hamit Toprak doğru beslenme ile nörolojik hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. "Alzheimer'da diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi risk faktörlerini asgari düzeye düşürerek hastalığa yakalanma riski düşürmektedir. Tıbbi araştırmalar, Akdeniz diyeti ve bu diyetin altın şifresi zeytinyağının Alzheimer riskini azalttığını gösterir" diyor. Zeytinyağının sinir hücrelerini onardığını belirtiyor. TÜM MANŞETLER