50’den sonra risk kapıda! İdrarda kan mesanede kanser... Mesane kanseri, erkek sağlığını tehdit ediyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık, idrarda ağrısız kanama, idrarda yanma ve sık idrara gitme gibi şikayetlere yol açıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Kurtuluş, bu hastalıkta erken teşhisin önemine değiniyor.

Mesane kanseri, erkek sağlığını tehdit ediyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık, idrarda ağrısız kanama, idrarda yanma ve sık idrara gitme gibi şikayetlere yol açıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Kurtuluş, bu hastalıkta erken teşhisin önemine değiniyor.



TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL

"Mesane kanseri genellikle 50'li yaşlardan sonra görülmesine rağmen her yaşta karşımıza çıkabilir" diyor. Hastalığın tanısında sistoskopinin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Kurtuluş, şöyle devam ediyor: "Tanısal testlerin sonucuna göre hastalığın derecesi ve evresi belirlenir. Belirlenen evre ve dereceye göre de tedavi şekline karar verilir. Mesane tümörlerinde yüzde 70'i yüzeysel denilen yani kasa geçmemiş tümörler olduğunda tedaviyi endoskopik olarak temizlenir. Sonrasında takibi mutlaka gerekiyor."







