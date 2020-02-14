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Tansiyona çare hurma! Hurmanın faydaları nelerdir?

deposu hurma, kansersavar bir besindir. Vücudu toksinlerden temizler. hızlandırır, bağırsakları korur. direncini artırır. Gastrit ve ülserden korur. şikayetlerini azaltır. Kan basıncını dengeler ve kalp hastalıklarından korur. sorunu yaşayanlar için de birebir.

Tansiyona çare hurma
Antioksidan deposu hurma, kansersavar bir besindir. Vücudu toksinlerden temizler. hızlandırır, bağırsakları korur. direncini artırır. Gastrit ve ülserden korur. şikayetlerini azaltır. Kan basıncını dengeler ve kalp hastalıklarından korur. sorunu yaşayanlar için de birebir.

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