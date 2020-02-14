Tansiyona çare hurma! Hurmanın faydaları nelerdir?

Antioksidan deposu hurma, kansersavar bir besindir. Vücudu toksinlerden temizler. Sindirimi hızlandırır, bağırsakları korur. Vücut direncini artırır. Gastrit ve ülserden korur. Kabızlık şikayetlerini azaltır. Kan basıncını dengeler ve kalp hastalıklarından korur. Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için de birebir.
- Sağlık
- 14.02.2020
- Gazete
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