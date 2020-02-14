İnce formül! Ceviz suyunun faydaları nelerdir? Hem ara öğün olarak hem de tatlılarda ve salatalarda lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek faydalı. 1 bardak suyun içine 2 ayıklanmış tam ceviz koyup 1 gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu içebilirsiniz.

Hem ara öğün olarak hem de tatlılarda ve salatalarda lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek faydalı. 1 bardak suyun içine 2 ayıklanmış tam ceviz koyup 1 gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu içebilirsiniz. Uzmanlar, ceviz suyunun pek çok faydasına dikkat çekiyor. Buna göre; ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına 1 bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir. TÜM MANŞETLER