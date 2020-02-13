Şifa niyetine siyah turp

Kış aylarında sağlıklı beslenmek, vücut direncini artırıyor. Hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, doğal antibiyotik etkisi yaratan besinler hakkında bilgi veriyor. Siyah ve kırmızı turpun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. Öksürüğe iyi gelen siyah turp, doğal antibiyotik etkisi gösteriyor. C vitamini deposu kivi de grip ve soğuk algınlığını tedavi ediyor.