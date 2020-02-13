Bugünkü
Takvim

Şifa niyetine siyah turp

Kış aylarında sağlıklı beslenmek, vücut direncini artırıyor. Hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, etkisi yaratan besinler hakkında bilgi veriyor.

Şifa niyetine siyah turp

Kış aylarında sağlıklı beslenmek, vücut direncini artırıyor. Hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, doğal antibiyotik etkisi yaratan besinler hakkında bilgi veriyor. Siyah ve kırmızı turpun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. Öksürüğe iyi gelen siyah turp, etkisi gösteriyor. C vitamini deposu kivi de grip ve soğuk algınlığını tedavi ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Şifa niyetine siyah turp
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri