Gebelik dönemi, kadınların en hassas dönemleri olarak biliniyor. Ancak toplumda hamilelikle ilgili 'doğru' bilinen yanlışlar, anneyi evhama sürüklüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğrum Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven, gebelikle ilgili bilinmesi gerekenleri yalnızca TAKVİM'e açıklıyor...

YANLIŞ: Tekrarlayan düşüklerim var. Tüp bebek yaptırmalıyım.

DOĞRU: Hamilelikte ilk 2-3 ay içinde yaşanan düşüklerin büyük kısmından bebeğin kromozom bozukluğu sorumludur. Vücut bunu tespit eder ve gebeliği sonlandırır. Sadece düşük oluyor diye tüp bebek yapılması doğru değildir.

YANLIŞ: Anne adayı canı ne çekiyorsa yemelidir. Hatta iki can taşıdığından iki kişilik yemelidir.

DOĞRU: Hamilelikte anne adayı 3-4 saat aralıkla yemek yemelidir. Anne adayının günlük alınması gereken kalori miktarı hamilelik öncesine göre sadece 300 kcal fazladır. Dolayısı ile iki kişilik yiyecek tüketmek hatalıdır.

YANLIŞ: Hamilelikte saç kesilmez ve saç boyatma yapılmaz.

DOĞRU: Anne adayı hamileliğin herhangi bir döneminde saçını kestirebilir. Bebeğin organları ilk 2.5 aylık süreçte tamamlanır. Bu süreçte bebeğe zararlı olabilecek etmenlerden uzak durmalıdır. Bugüne kadar saç boyatma sonrası bebeğe zararlı olduğu ispatlanan bir vaka yoktur.

YANLIŞ: Anne güzel ise bebek erkek, çirkin ise bebek kız olur.

DOĞRU: Bugün bebeğin herhangi bir yolla hamilelik öncesi cinsiyet tayinini yapmak mümkün değildir. Bebeğin cinsiyetinin anne karnında değişme imkanı da yoktur.

YANLIŞ: 7 aylık doğan bebek yaşar, 8 aylık doğan bebek yaşamaz.

DOĞRU: Bugün 8 aylık tabir edilen 32. gebelik haftasındaki doğumdan sonra hemen hemen hiç bebek ölümü yaşanmaz. 28-32. arası haftalar kritiktir. Asıl problem 28. hafta altındaki doğumlarda görülmektedir.

YANLIŞ: Anne adayının midesinin ekşimesi bebeğin saçlandığını gösterir.

DOĞRU: Hamilelikle birlikte rahmin büyümesi, mide-yemek borusu bileşkesinin yer ve açısının değişmesiyle reflü oluşur. Şikayet, yemekten sonra mide asidinin yemek borusuna kaçması ve gögüs kafesinin arkasında yanma hissedilmesi şeklinde olur. Bu durumun bebeğin saçlanması ile alakası yoktur.

YANLIŞ: Ceviz ve balık, bebeği zeki yapar.

DOĞRU: Ceviz ve balık, annede kalp damar hastalıkları, gebelik diyabeti ve yüksek tansiyon riskini azaltır. Bebeğin zekasına özel bir etkisi yoktur.

YANLIŞ: Tüp bebekler diğerlerine göre daha sağlıklıdır.

DOĞRU: Normal yolla gebe kalımda her bir doğumdan 15 tanesinde sakatlık izlenirken, tüp bebek gebeliklerinde bu oran bin doğumda 35 tanedir. Görüldüğü gibi doğal yolla olan seçimde sakatlık problem daha az izlenir.

YANLIŞ: Hamilelikte ilaç kullanılmaz, diş tedavisi yapılmaz ve röntgen çekilmez.

DOĞRU: Hamilelik bir hastalık değil. Gereken ilaçlar kullanılmalı. Diş problemleri gebelikte önemlidir. Mutlaka tedavi edilmelidir. Anne adayında zatürreden şüpheleniliyorsa akciğer filmi çekilebilir.

YANLIŞ: Sezaryen sonrası karın şişliği kalır, normal doğum sonrası kalmaz.

DOĞRU: Sezaryen sırasında karın içine hava girer. Bu havanın vücuttan atılması 2-3 haftayı alır.

YANLIŞ: Hamile aşerdiğinde canı ne çektiyse yemelidir. Yoksa bebeğin uzvu eksik olur.

DOĞRU: Aşermek, tıbbi gereklilik değildir. Anne adayının bir şeyi canın çekmesidir. Mevsim yiyeceklerinin tüketilmesine özen gösterilmelidir.

YARIN: YÜKSEK TANSİYON RİSKİ

PROF. DR. MELİH ATAHAN GÜVEN - ANNELİK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ - 1