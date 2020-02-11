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neden olur? suzluk obeziteyi tetikler mi?

Çağın vebası olarak görülen nin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkili oluyor. Bunların başında, suzluk geliyor. , günde 6 saatten az uyumanın obezite riskini yüzde 45 artırdığını gösteriyor.

Mışıl mışıl obezite

Çağın vebası olarak görülen nin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkili oluyor. Bunların başında, uykusuzluk geliyor. , günde 6 saatten az uyumanın obezite riskini yüzde 45 artırdığını gösteriyor

Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, nun obezite üzerindeki etkilerine değiniyor. Gün içerisinde yorgunluğu alan uyku, hormonları düzenliyor. Yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, Tip-2 diyabet ve obezite gibi rahatsızlıklar için belirleyici rol üstleniyor. Uyku süresi; öğün içerikleri, tüketilen porsiyonlar ve öğün saatleri üzerinde etkili oluyor. Uyku hormonu olan melatoninin düzenli salgılanmaması, dengesiz beslenmeye neden oluyor. Bunun bir sonucunda obezite riski artıyor.

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