Çağın vebası olarak görülen obezitenin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkili oluyor. Bunların başında, uykusuzluk geliyor. Araştırmalar, günde 6 saatten az uyumanın obezite riskini yüzde 45 artırdığını gösteriyor
Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, uykunun obezite üzerindeki etkilerine değiniyor. Gün içerisinde yorgunluğu alan uyku, hormonları düzenliyor. Yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, Tip-2 diyabet ve obezite gibi rahatsızlıklar için belirleyici rol üstleniyor. Uyku süresi; öğün içerikleri, tüketilen porsiyonlar ve öğün saatleri üzerinde etkili oluyor. Uyku hormonu olan melatoninin düzenli salgılanmaması, dengesiz beslenmeye neden oluyor. Bunun bir sonucunda obezite riski artıyor.
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