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Ev su şifa deposu

Soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden olan ev su, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşunun haftanın 2 günü, bir avuç içi kadar tüketimini öneriyor. Aşırı tüketildiğinde içerdiği tuz nedeniyle tansiyonu yükseltebileceğini belirtiyor.

Ev turşusu şifa deposu

Soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden olan ev turşusu, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz nun haftanın 2 günü, bir avuç içi kadar tüketimini öneriyor. Aşırı tüketildiğinde içerdiği tuz nedeniyle tansiyonu yükseltebileceğini belirtiyor. Turşunun 7 faydasını sıralıyor:

GRİPTEN KORUR: Turşu içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir. En faydalısı pancar ve lahanadan yapılanıdır. Soğuk algınlığı ve gribi bitirir.
DİYABETİ ÖNLER: İçerdiği sirke sayesinde kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.
AĞRI KESER: Vücuda mineral desteği sağlar. Kas ağrılarını keser.
ZAYIFLATIR: İçerdiği lif sayesinde uzun süre tok tutar. Zayıflatır.
KANSERDEN KORUR: Sarımsak, pancar ve karnabahar turşusu kansere karşı korur.
KALBİ GÜÇLENDİRİR: Tansiyonu olanların fazla tüketimden kaçınması gerekir.
BAĞIRSAKLARI TEMİZLER: Bğırsaklardaki faydalı bakterileri destekler

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