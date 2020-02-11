Ev turşusu şifa deposu

Soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden olan ev turşusu, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşunun haftanın 2 günü, bir avuç içi kadar tüketimini öneriyor. Aşırı tüketildiğinde içerdiği tuz nedeniyle tansiyonu yükseltebileceğini belirtiyor. Turşunun 7 faydasını sıralıyor:
GRİPTEN KORUR: Turşu içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir. En faydalısı pancar ve lahanadan yapılanıdır. Soğuk algınlığı ve gribi bitirir.
DİYABETİ ÖNLER: İçerdiği sirke sayesinde kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.
AĞRI KESER: Vücuda mineral desteği sağlar. Kas ağrılarını keser.
ZAYIFLATIR: İçerdiği lif sayesinde uzun süre tok tutar. Zayıflatır.
KANSERDEN KORUR: Sarımsak, pancar ve karnabahar turşusu kansere karşı korur.
KALBİ GÜÇLENDİRİR: Tansiyonu olanların fazla tüketimden kaçınması gerekir.
BAĞIRSAKLARI TEMİZLER: Bğırsaklardaki faydalı bakterileri destekler
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