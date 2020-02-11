Ev turşusu şifa deposu

Soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden olan ev turşusu, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşunun haftanın 2 günü, bir avuç içi kadar tüketimini öneriyor. Aşırı tüketildiğinde içerdiği tuz nedeniyle tansiyonu yükseltebileceğini belirtiyor. Turşunun 7 faydasını sıralıyor:

GRİPTEN KORUR: Turşu içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir. En faydalısı pancar ve lahanadan yapılanıdır. Soğuk algınlığı ve gribi bitirir.

DİYABETİ ÖNLER: İçerdiği sirke sayesinde kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.

AĞRI KESER: Vücuda mineral desteği sağlar. Kas ağrılarını keser.

ZAYIFLATIR: İçerdiği lif sayesinde uzun süre tok tutar. Zayıflatır.

KANSERDEN KORUR: Sarımsak, pancar ve karnabahar turşusu kansere karşı korur.

KALBİ GÜÇLENDİRİR: Tansiyonu olanların fazla tüketimden kaçınması gerekir.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLER: Bğırsaklardaki faydalı bakterileri destekler