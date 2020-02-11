Domuz gribinin çaresi yoğurt

Grip bu kış yataklara düşürüyor. Domuz gribi vakalarındaki artış ise korkutuyor. Uzm. Dr. Ahmet Özkul, H1N1 ve mevsimsel grip belirtilerinin birbirine çok benzemediğini belirtiyor. "Hastalık, ateş, öksürük, boğaz, baş, yaygın vücut ağrısı ve üşüme gibi belirtiler verir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebilir" diyor.
ŞİFALI BESİNLER
Bu virüse karşı alınacak önlemleri sıralıyor: "Vücudun bağışıklığını güçlendirmek için dengeli beslenmeli. Süt ve süt ürünleri, et, balık ve kümes hayvanları, sebze ve meyveler, tahıllar yenmeli. Bağışıklığı güçlendiren probiyotik deposu süt, yoğurt günde en az 2-3 porsiyon tüketilmeli."
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