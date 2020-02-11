Balık ye hemoroidi yen!

Toplumda yaygın görülen hemoroit hastalığı, yaşam kalitesini düşürüyor. Yanlış beslenme, bu hastalığın ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde etkili oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Menteş, hemoroit hastalarının 'Akdeniz' türü diyet tarzında zeytinyağlı, sebze ve balık ağırlıklı beslenmesi gerektiği söylüyor. "Toplumda bilinenin aksine uzun süre oturmak, hemoroide neden olmaz" diyor.