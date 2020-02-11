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ye hemoroidi yen!

Toplumda yaygın görülen hastalığı, yaşam kalitesini düşürüyor. Yanlış beslenme, bu hastalığın ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde etkili oluyor.

Balık ye hemoroidi yen!

Toplumda yaygın görülen hastalığı, yaşam kalitesini düşürüyor. Yanlış beslenme, bu hastalığın ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde etkili oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Menteş, hemoroit hastalarının 'Akdeniz' türü diyet tarzında zeytinyağlı, sebze ve balık ağırlıklı beslenmesi gerektiği söylüyor. "Toplumda bilinenin aksine uzun süre oturmak, hemoroide neden olmaz" diyor.

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