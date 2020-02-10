'Yaban'a atmayın! İşte yaban mersininin faydaları...

Vitamin deposu yaban mersini, Alzheimer riskini azaltır. Obeziteyi önler. Bağırsakları temizler. Göz hastalıklarını engeller. Kanser riskini azaltır. Tansiyonu dengeler. Cildi yeniler. Vitamin deposu yaban mersini, Alzheimer riskini azaltır. Obeziteyi önler. Bağırsakları temizler. Göz hastalıklarını engeller. Kanser riskini azaltır. Tansiyonu dengeler. Cildi yeniler.
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