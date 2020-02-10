Testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesi sonucu ortaya çıkan varikosel hastalığı erkeklerin yüzde 20'sinde görülüyor. Çocuk sahibi olamama nedeniyle başvuran erkeklerin yüzde 30'unda varikosele rastlanıyor. Testis gelişiminde gerilemeye, sperm yapımını bozarak kısırlığa neden olan varikoselin mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Soner Yalçınkaya, erkeklerin korkulu rüyası varikosel hakkında bilgiler veriyor.



SİNSİ İLERLİYOR

Belirti vermeden sinsice ilerleyen varikosel, fizik muayene ya da ultrasonografiyle fark ediliyor. Genellikle testisin sol tarafında görülüyor. Op. Dr. Soner Yalçınkaya bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Sol taraftaki testis sağa göre biraz daha aşağıdadır ve sol taraftaki testis toplardamarı vücut içinde daha uzun seyreder. Hastalığın teşhisinde en önemli yöntem tecrübeli bir üroloji uzmanının yapacağı muayenedir. Muayene mutlaka ayakta yapılmalıdır. Hastaya ıkınma hareketi yaptırılarak damarlardaki genişleme ve şişme tespit edilir."







İHMALE GELMEZ

Varikosel, tedavi edilmediğinde testiste yumuşama, ağrı, varikosel derecesinde artma, sperm kalitesinde, sayısında, hareketliliğinde ve morfolojisinde bozulma görülüyor.



TEK TEDAVİSİ AMELİYAT

Varikosel, ilaçla tedavi edilmiyor. Yalnızca, cerrahi operasyonla iyileşiyor. Mikrocerrahi ile varikoselektomi işlemleri ile hastalığın tekrarlama riski düşüyor. Bu işlemde kasık bölgesinden yaklaşık 2 cm'lik bir kesiden girilerek testis damarlarına ulaşılıyor. Mikroskop altında genişlemiş toplardamarlar, diğer damarlar ve sperm kanalı korunarak tek tek bağlanıyor.





3 AY BEKLENMELİ

Günümüzde mikroskop eşliğinde yapılan operasyonlarla komplikasyon riski en aza indiriliyor. Bu sayede testisi besleyen atardamarın bağlanması ve buna bağlı testisin küçülmesi riski ortadan kaldırılıyor. Hasta aynı gün taburcu ediliyor. Normal bir spermin olgunlaşması yaklaşık 90 gün sürüyor. Bu yüzden ameliyat sonrası sperm parametrelerine en erken 3. ayda bakılması gerekiyor.



A'DAN Z'YE ERKEK SAĞLIĞI - OP. DR. SONER YALÇINKAYA



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL







